Кабул, 28 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Маулави Махди Муджахид был уволен из управления разведки афганской провинции Бамиан. Эту информацию он сам подтвердил в интервью телеканалу Afghanistan International.

Афганистан

После своего увольнения он отправился в Кабул и был на приеме у маулави Абдул Кабира, политическим заместителем премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подробности этого разговора не разглашаются.

Сообщения об отстранении Махди поступали и ранее, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергали их и называли слухами.

Ранее в этом месяце на маулави Махди Муджахида было совершено покушение. Сам он остался невредим, но трое его телохранителей были ранены.