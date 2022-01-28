Токио, , 09:19 — REGNUM Представители Южной Кореи, США и Японии проводят консультации о возможности проведения трёхсторонних переговоров министров иностранных дел. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Встреча глав МИД Южной Кореи, США и Японии на полях Мюнхенской конференции

По предварительным данным, встреча Чон Ый Ёна, Энтони Блинкена и Ёсимасы Хаяси состоится в феврале 2022 года на Гавайях.

Предполагается, что стороны обсудят ракетные пуски КНДР, а также меры по сдерживанию северокорейских провокаций.

Известно, что это будет первая подобная встреча с тех пор, как Фумио Кисида вступил в должность премьер-министра Японии.

Отмечается, что перед встречей глав внешнеполитических ведомств могут состояться переговоры представителей трёх стран по северокорейской ядерной проблеме.