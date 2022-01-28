Южная Корея, США и Япония готовят встречу глав внешнеполитических ведомств
Токио, 28 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи, США и Японии проводят консультации о возможности проведения трёхсторонних переговоров министров иностранных дел. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.
По предварительным данным, встреча Чон Ый Ёна, Энтони Блинкена и Ёсимасы Хаяси состоится в феврале 2022 года на Гавайях.
Предполагается, что стороны обсудят ракетные пуски КНДР, а также меры по сдерживанию северокорейских провокаций.
Известно, что это будет первая подобная встреча с тех пор, как Фумио Кисида вступил в должность премьер-министра Японии.
Отмечается, что перед встречей глав внешнеполитических ведомств могут состояться переговоры представителей трёх стран по северокорейской ядерной проблеме.