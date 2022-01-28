Москва, 28 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») видит больше плюсов в разрешении майнинга и операций с криптовалютами, чем в запрете.

Криптовалюта

«Почти 12% граждан РФ так или иначе инвестируют свои денежные средства в криптовалютные активы. Большинство этих операций проводится через онлайн-биржи и обменники, которые действуют на нашей территории. Но в случае запрета их деятельности, о котором говорит ЦБ, деньги потекут за рубеж. И противодействовать этому будет невозможно — да что там: не получится даже приблизительно оценить объем оттока капитала из нашей страны. Этот рынок моментально станет закрытым, и количество нелегальных транзакций кратно возрастет (сейчас их доля колеблется на уровне 0,34%)», — рассуждает Горелкин в телеграм-канале.

Вслед за оттоком капитала произойдет и отток IT-специалистов: и тех, кто непосредственно занят в работе криптовалютных сервисов, и тех, чьи профессиональные интересы связаны с блокчейном в целом, полагает депутат.

«Разрешительный подход по отношению к криптовалютам может обеспечить казну дополнительными налоговыми поступлениями. Плюс новые рабочие места, новые стимулы для отечественных производителей оборудования — и, в целом, возможности для инновационного роста России и повышение её инвестиционной привлекательности», — отметил парламентарий.

Горелкин считает неправильным пренебрегать условиями развития майнинга и распространению криптовалют в стране.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦБ подготовил предложения по запрету майнинга и операций с криптовалютами.

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