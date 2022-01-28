Москва, 28 января 2022, 09:18 — REGNUM Банк ВТБ зафиксировал рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт, сообщает 28 января РБК со ссылкой на представителя банка.
По его словам, после этого злоумышленники списывают деньги с карт с интервалом в несколько секунд. Он уточнил, что мошенники научились регулировать частоту списания денежных средств.
Собеседник агентства добавил, что злоумышленники рассылают фейковые объявления с помощью соцсетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты.
На фишинговом сайте жертва заполняет платежную форму, включающую в себя персональные данные пользователя, а также реквизиты банковской карты. В итоге вместо покупки билетов клиент оформляет подписку на сайте с подконтрольными злоумышленникам аккаунтами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко сообщил, что двухфакторная аутентификация с получением кода по СМС, подтверждающего платежи в интернете, более не является препятствием для мошенников.
Читайте также:Мошенники научились выманивать СМС-подтверждение интернет-платежей