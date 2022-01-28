Москва, , 09:18 — REGNUM Банк ВТБ зафиксировал рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт, сообщает 28 января РБК со ссылкой на представителя банка.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, после этого злоумышленники списывают деньги с карт с интервалом в несколько секунд. Он уточнил, что мошенники научились регулировать частоту списания денежных средств.

«С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тыс. рублей с разницей в 10−15 секунд до полного обнуления баланса», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что злоумышленники рассылают фейковые объявления с помощью соцсетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты.

На фишинговом сайте жертва заполняет платежную форму, включающую в себя персональные данные пользователя, а также реквизиты банковской карты. В итоге вместо покупки билетов клиент оформляет подписку на сайте с подконтрольными злоумышленникам аккаунтами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко сообщил, что двухфакторная аутентификация с получением кода по СМС, подтверждающего платежи в интернете, более не является препятствием для мошенников.

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