Нур-Султан, , 09:18 — REGNUM Представители казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC) полагают, что произошедший тотальный сбой энергосистемы региона случился по вине Узбекистана, где на Сырдарьинской ТЭС разом вышли из строя шесть энергоблоков.

Флаги Узбекистана и Казахстана

«25 января в 11:59 по времени Нур-Султана в Узбекистане из-за короткого замыкания отключились шесть энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС с суммарной потерей генерации более 1500 МВт», — говорится в официальном сообщении KEGOC.

Подчеркивается, что возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Киргизии.

«В результате произошел «наброс» мощности на транзит 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана» с последующей его перегрузкой», — говорится в сообщении.

При этом, модернизация теплоэлектростанции — Сырдарьинской ТЭС — завершилась в 2021 году. Стоимость проекта, который был реализован совместно с российской компанией «Силовые машины», составила 146 миллионов долларов.