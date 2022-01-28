Астана, 28 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. С деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, не связана авария в энергосистеме Центральной Азии, которая произошла 25 января и затронула ряд стран региона. Об этом 28 января сообщает пресс-служба оператора Казахстана по управлению электрическими сетями KEGOC.

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«Необходимо отметить, что произошедшая авария не связана с деятельностью потребителей, осуществляющих цифровой майнинг», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Единой электроэнергетической системе республики сохраняется ситуация с дефицитом электрической энергии и это касается отсутствия поставок электроэнергии в адрес потребителей, которые осуществляют цифровой майнинг.

При этом уточняется, что главными причинами возникновения такого дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, превысивший в 2021 году 6% и это три раза больше показателей последних лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Киргизии произошли массовые отключения электроснабжения, что было, как предполагается, связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.