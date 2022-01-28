Ижевск, 28 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Удмуртии вступил в силу приговор в отношении четверых жителей региона по статье о краже с незаконным проникновением в помещение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебного сообщества республики.

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Следствием и судом установлено, что мужчины в возрасте от 27 до 33 лет незаконно проникли на территории Ижевского механического завода, где они похитил 180 метров медного кабеля, перерезав его ножовкой по металлу. Позднее один из преступников проник на завод и похитил 17 алюминиевых чушек. Общая сумма ущерба составила 69 тыс. рублей.

Вину мужчины признали в полном объеме. Двоим подсудимым назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Еще один мужчина получил один год исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства с испытательным сроком один год. Четвертый получил штраф в размере 12 тыс. рублей.

Суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении материального вреда с учетом возвращенной подсудимыми суммой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 19 декабря из вкопанной цистерны с отработанным мазутом извлекли мужчину, который вскоре умер, по предварительным данным, в результате отравления. Погибший при помощи «болгарки» планировал срезать на прилегающей территории металлические конструкции, предполагает следствие, но в какой-то момент потерял равновесие и упал в ёмкость с отработанным мазутом, закрытую не должным образом.

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