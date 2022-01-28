Уфа, 28 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Мужчину осудили за убийство супруги в Башкирии. Об этом 28 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Tookapic Колодец

Осенью 2021 года в полицию обратился 44-летний житель г. Уфы, сообщив об исчезновении его 50-летней супруги. Мужчина заявил, что он на автомобиле забрал супругу с базы отдыха около села Петровское Иглинского района, и, отъехав порядка ста метров, женщина передумала и решила остаться с подругами, она вышла из автомобиля и пошла в сторону турбазы, с тех пор он ее не видел.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что женщина к своим подругам не вернулась, а автотранспортное средство мужчины не останавливалось около базы. При этом дочь пропавшей сообщила, что видела обувь матери, в которой она была в день исчезновения, в их садовом доме уже после ее исчезновения, но впоследствии обувь пропала.

Супруг пропавшей сознался в ее убийстве и указал местонахождение тела после предъявления собранных доказательств.

В суде было установлено, что вечером 25 сентября 2021 года супруги вернулись в садовый дом, где поругались. Во время ссоры мужчина нанес травмы женщине и подумал, что она скончалась. Подсудимый бросил тело женщины в колодец, который расположен на их участке на глубину порядка десяти метров. В результате женщина скончалась от травм, полученных во время падения в колодец.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к девяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии обвинили в убийстве своего сына.