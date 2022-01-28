* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:12 — REGNUM Заслуживающие доверия источники подтверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили маулави Махди Муджахида с поста главы разведки афганской провинции Бамиан.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению информационного агентства «Шафакна», источники сообщили СМИ, что Кари Билал, уроженец долины Горбанд в провинции Парван и один из командиров отрядов «смертников» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заменил маулави Махди на посту начальника разведки Бамиана.

Пресс-секретарь губернатора Бамиана Сабур Сайгани также подтвердил местным СМИ, что маулави Махди Муджахид был уволен.

26 января Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также назвал маулави Махди «бывшим главой» разведки Бамиана, заявив, что он и маулави Анас Азизи, заместитель губернатора Бамиана, встречались с маулави Абдулом Кабиром, заместителем премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако пресс-секретарь губернатора Бамиана заявил, что маулави Махди Муджахид был назначен на «соответствующую должность в Кабуле».

В то же время имеются сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили маулави Махди Муджахида заместителем директора Совета по разрешению споров при Главном управлении разведки. Эти сообщения пока официально не подтверждены.

Маулави Махди Муджахид был отстранен от должности начальника разведки в Бамиане, где недавно выступил перед группой жителей провинции и дал понять, что никто не имеет права препятствовать обучению девочек. Он известен как первый хазареец-талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ).