Купертино, США, , 09:12 — REGNUM Общая выручка американской компании Apple по итогам последнего квартала 2021 года составила $123,9 млрд, превысив аналогичный показатель предшествующего года на 11%. Это следует из опубликованной 27 января отчётности компании.

Логотип Apple stefanoost

Чистая прибыль компании в отчётном квартале достигла $34,6 млрд, в то время как по итогам IV квартала 2020 года она составляла $28,7 млрд.

Основным продуктом Apple, дающим наибольший вклад в рост выручки, по-прежнему остаётся iPhone — его мировые продажи принесли в бюджет компании $71,6 млрд. В производственной линейке Apple также присутствуют компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, планшеты iPad, музыкальные плееры iPod и другая высокотехнологичная продукция.

генеральный директор компании Apple Тим Кук «Рекордные результаты этого квартала стали возможны благодаря нашей самой инновационной линейке продуктов и сервисов за всю историю».

Как сообщало ИА REGNUM, выручка американской компании Microsoft за последний квартал 2021 года составила $51,7 млрд, что на 20% превышает результаты аналогичного периода 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Выручка корпорации Microsoft увеличилась на 20%