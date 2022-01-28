Саратов, 28 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Две жительницы Саратова, помогая якобы попавшим в ДТП родственникам, лишились 800 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

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В Саратове 88-летней женщине позвонил неизвестный и заявил, что ее внук совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девушка. Избежать ответственности поможет компенсация в размере 100 тыс. рублей. Взволнованная женщина согласилась и передала приехавшему незнакомцу требуемую сумму. После этого она позвонила внуку и узнала, что с ним все в порядке. Пострадавшая обратилась в полицию.

По такой же схеме обманули 86-летнюю женщину. Она «откупила» сына от уголовного дела по ДТП, в котором был якобы сбит мужчина, за 700 тыс. рублей.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

ИА REGNUM напоминает, в городе Балаково Саратовской области супружеская пара попалась на уловки мошенника, желая вложиться в мясной бизнес. На счета злоумышленника они перечислили более 1 млн рублей.

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