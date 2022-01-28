Абакан, 28 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Хакасии с начала 2022 года потушено 130 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM 28 января в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, при пожарах погибли десять человек, четверо травмированы, четверо спасены.

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Сотрудники Республиканской противопожарной службы совместно с органами местного самоуправления и соцзащиты проводят в муниципалитетах противопожарные рейды.

В домах многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, бесплатно устанавливают автономные пожарные извещатели. Кроме того, для отдельных категорий граждан предусмотрено оказание помощи по ремонту ветхих печей.

Проверяются больницы, фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, проводятся дополнительные инструктажи с персоналом.

Жителям Хакасии рекомендуют серьёзно относиться к вопросам пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, два тела обнаружены во время тушения возгорания в посёлке Николаевка Смидовичского района Еврейской АО.

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