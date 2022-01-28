Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве в 2021 году спрос на недвижимость увеличился в 1, 5 раза. За год реализовано на торгах свыше 11,6 тыс. объектов, сообщается на портале мэра столицы.

Недвижимость Дарья Драй © ИА REGNUM

В 2021 году состоялось 7,1 тыс. торгов. Больше всего в ходе торгов в Москве продано машино-мест (6,5 тыс.), квартир (2,8 тыс.) и нежилых помещений (около 1 тыс.) на сумму 74,6 млрд рублей.

Также в прошлом году предприниматели арендовали 517 нестационарных торговых объектов и площадок для их размещения на общую сумму 36,2 млн рублей. Наибольшим спросом пользовались киоски и автоматы — у города взято в аренду 299 таких объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на рынке новостроек Москвы зарегистрировали 143 985 договоров долевого участия в строительстве.

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