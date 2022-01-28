Ярославль, , 09:09 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля вернул в прокуратуру уголовное дело экс-советника мэра Сергея Бакшина, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

Сергей Бакшин City-yaroslavl.ru

Кировский суд Ярославля начал рассматривать уголовное дело 25 января 2022 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM Бакшин обвиняется в двух эпизодах получения взяток. В том числе, по версии следствия, будучи заместителем директора АО «Центр», он претендовал на получение 1,5 миллионов рублей за содействие предпринимателю в заключении договора об организации ярмарок на выгодных взяткодателю условиях.

Но рассмотрение уголовного дела Сергея Бакшина долгим не получилось. Кировский суд принял решение вернуть дело обратно в прокуратуру в связи с тем, что «обвинительное заключение (обвинительный акт) составлено с нарушением требований Кодекса». Решение о возврате дела в законную силу не вступило и может быть обжаловано стороной обвинения в Ярославском областном суде.

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