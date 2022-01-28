Ярославль, 28 января 2022, 09:09 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля вернул в прокуратуру уголовное дело экс-советника мэра Сергея Бакшина, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.
Кировский суд Ярославля начал рассматривать уголовное дело 25 января 2022 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM Бакшин обвиняется в двух эпизодах получения взяток. В том числе, по версии следствия, будучи заместителем директора АО «Центр», он претендовал на получение 1,5 миллионов рублей за содействие предпринимателю в заключении договора об организации ярмарок на выгодных взяткодателю условиях.
Но рассмотрение уголовного дела Сергея Бакшина долгим не получилось. Кировский суд принял решение вернуть дело обратно в прокуратуру в связи с тем, что «обвинительное заключение (обвинительный акт) составлено с нарушением требований Кодекса». Решение о возврате дела в законную силу не вступило и может быть обжаловано стороной обвинения в Ярославском областном суде.
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