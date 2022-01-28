Москва, 28 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Москве ожидается температура воздуха выше нормы на два-три градуса. Об этом 28 января сообщает центр погоды «Фобос».

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«Сегодня в Центральную Россию нагрянет североатлантический циклон «Мария», сопровождаемый снегопадами, метелью и относительно мягким температурным фоном с превышением нормы на два-три градуса», — рассказали синоптики.

В столице ожидаются снег и слабая метель, столбики термометров опустятся до пяти градусов ниже нуля, в Подмосковье — до семи градусов мороза. Скорость ветра будет достигать десяти метров в секунду.

По информации ведущего специалиста центра Евгения Тишковца, в понедельник за «Марией» в Москву придёт «Надя» и осадков станет ещё больше.