Магас, , 09:07 — REGNUM В Ингушетии похищен член партии «Гражданская инициатива» Адам Хамчиев. Его не смогли найти родные, нет информации о его месте нахождения и у правоохранительных органов, сообщили в общественной организации.

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«Неустановленными лицами похищен блогер и представитель нашей партии Адам Хамчиев. <…> Нам пока неизвестно, сотрудники какого ведомства (или же просто преступники!) стоят за похищением. Ни в уголовном розыске, ни в ЦПЭ (Центр противодействия терроризму и экстремизму) информацию о его задержании нам не подтверждают», — говорится в сообщении на официальной странице партии «Гражданская инициатива» в Instagram. В организации отмечают, что пропавший блогер и активист партии «занимался исключительно законной деятельностью», всегда подчеркивал необходимость работы в правовом поле РФ. Известно также, что Хамчиев принимал активное участие в сборе жалоб и информации по ситуации в перинатальном центре Ингушетии, где произошел несчастный случай — впала в кому роженица. Многодетная мать находится в таком состоянии с конца ноября 2021 года. По данному факту организована проверка властей региона, возбуждено уголовное дело.