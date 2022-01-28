Кызыл, 28 января, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Туве за 2021 год зарегистрировано 8483 преступления, что на 0,7% ниже показателей 2020 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, положительная динамика сформировалась благодаря сокращению числа имущественных преступлений.

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При этом на 24% больше расследовано тяжких и особо тяжких преступлений, на 11% больше выявлено нарушений коррупционной направленности.

Число хищений сократилось на 6,6%, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — сразу на 21,1%. Всего правоохранители за год изъяли более 310 кг запрещённых веществ.

«Фиксируется снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 21,3%, что свидетельствует о положительных результатах профилактической работы, направленной на предупреждение подростковой преступности. Сотрудниками полиции всего выявлено 248 несовершеннолетних, преступивших закон», — отметили в ведомстве.