Иркутск, 28 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Власти Иркутской области известили об окончании в 2022 году проектирования канализационно-очистных сооружений (КОС) в шести населенных пунктах, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Как сообщает пресс-служба областного правительства, работы проводят в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

«На 2022 год предусмотрено более 114 млн рублей субсидии на завершение проектно-сметной документации канализационно-очистных сооружений в Байкальске, Ангасолке, Култуке, Листвянке, Слюдянске, а также на территории Усолья-Сибирского. Кроме того, на 2023 год предусмотрены 5,2 млн рублей на строительство очистных в Большом Голоустном», — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

По его словам, после разработки проектной документации и прохождения государственных экспертиз бюджетные заявки будут направлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения объектов капитального строительства в федеральный проект «Сохранение озера Байкал», реализуемый в рамках национального проекта «Экология».

Кроме того, в 2022 году в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» будет продолжена реконструкция КОСов правого берега Ангары в Иркутске. Масштабный проект реализуется с 2016 года, в 2021-м было направлено 2 млрд 756 млн рублей. Завершен 6-й этап реконструкции, в 2022-м продолжится реализация 7-го, 8-го и 9-го этапов, начаты работы по завершающему 10-му этапу.

Также в регионе идут работы по строительству и реконструкции КОСов в Байкальской природной территории. Так, новые канализационно-очистные сооружения запущены в эксплуатацию в Свирске, намечено завершение строительства КОСов в Усть-Ордынском, в 2022 году должны состояться пуско-наладочные работы на этом объекте. В Савватеевке Ангарского района в этом году должна завершиться реконструкция очистных, на эти цели направим в общей сложности 151,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера Байкал и молчанием чиновников, ЮНЕСКО рассматривает вопрос об изменении статуса Байкала.

«Священное море» рискует встать в один ряд с разрушенными террористами древними городами Ирака, Сирии и Ливии, а также тропическими лесами Латинской Америки, уничтожаемыми незаконной вырубкой и браконьерством. Но директор научно-исследовательского института биологии ИГУ Максима Тимофеев считает это преждевременным.

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