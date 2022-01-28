Лондон, 28 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Недовольство в связи с нерешительными действиями правительства Великобритании в вопросе сокращения притока инвестиций из России в британскую экономику выразил Госдеп США. Об этом 28 января сообщает газета The Times со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

По данным издания, в Вашингтоне считают, что комфортное пребывание в Лондоне крупных бизнесменов из России, которые якобы связаны с Кремлем, может существенным образом уменьшить эффект от подготавливающихся персональных санкций против российского руководства, которые могут быть введены в случае якобы возможного «вторжения» РФ на Украину.

Также указывается, что, на фоне усиливающейся напряженности между Россией и странами Запада, Национальный центр кибербезопасности Британии предупредил компании страны о возможности кибератак на их сервера.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Financial Times сообщила, что Европейский союз и власти Великобритании при поддержке Соединённых Штатов разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.