Нур-Султан, , 09:04 — REGNUM В Казахстане за последние сутки выявили 12 558 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает пресс-служба минздрава республики.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 204 769 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 032 639 человек, в том числе 11 424 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 150 239 носителей коронавируса, из них в стационарах размещены 10 058 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 194 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 17 умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 13 652 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 11 305 человек. Скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19.