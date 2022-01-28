Южно-Сахалинск, , 09:09 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке на Сахалин 27 января, ответил на вопрос журналистов о коррупции при развитии Курил и реализации глобальных инвестпроектов в островном регионе.

Юрий Трутнев Government.ru

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«Не дадим. Вы знаете, мы достаточно регулярно работаем вместе с правоохранительными органами, рассматриваем вопросы, связанные и с коррупцией, и с нарушением законодательства. Они всегда в какой-то мере будут, но мы будем стараться делать так, чтобы на Дальнем Востоке их было как можно меньше, потому что нам надо прогрессировать в привлечении инвестиций. Задача поставлена президентом — все субъекты Дальнего Востока должны войти в тридцатку, для этого надо сделать так, чтобы все служащие территориальных органов федеральных исполнительной власти не забывали, что они служат людям», — цитирует Трутнева Сах.ком.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре арестован экс-директор МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» по подозрению в получении взятки.