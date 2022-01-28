Лондон, 28 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Российские военно-морские учения в Атлантическом океане пройдут без помех со стороны ирландских рыбаков. После встречи с послом России в Ирландии Юрием Филатовым они отказались от планов сорвать манёвры в прибыльных рыболовных угодьях у побережья Ирландии на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Fish.gov.ru Рыба

Представители ирландской рыболовецкой отрасли приветствовали встречу с российским дипломатом, назвав её «очень, очень позитивной». В ходе переговоров удалось достичь консенсуса.

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«Мы получили заверения от посла, что это будет безопасно», — пояснил глава ирландской Организации южных и западных производителей рыбы Патрик Мерфи.

По итогам встречи в Дублине, которая продлилась 50 минут, представители рыболовства заявили, что теперь для пятидневных ракетных учений будет использоваться буферная зона.

Хотя оперативные детали все ещё нуждаются в окончательном согласовании с Москвой, уже есть договорённость, что буферная зона будет находиться на расстоянии от 60 до 80 километров между российскими и ирландскими судами.

Отмечается, что военные учения России будут проходить за пределами территориальных вод Ирландии, но в пределах её исключительной экономической зоны.

Напомним, ранее Россия оповестила Ирландию о планах проведения с 3 по 8 февраля военно-морских учений с боевой стрельбой, включая запуск ракет, примерно в 240 км от побережья Ирландии, в пределах её исключительной экономической зоны, но за пределами ирландских территориальных вод.