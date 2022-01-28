Джакарта, 28 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Бедные жители Индонезии планируют провести демонстрацию перед мэрией Джакарты 2 февраля 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

В демонстрации примут участие тысячи бедняков.

Участники протестной акции требуют от губернатора Джакарты Аниса Басведана выполнить свои политические обещания до истечения срока полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Бали Ваян Костер заявил о росте числа туристов, приезжающих на остров.