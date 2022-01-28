Кемерово, , 08:58 — REGNUM В Кемеровской области объём экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2021 году превысил целевой показатель (283 млн долларов) на 15,5% и составил 326,8 млн долларов. Это выше уровня 2020 года на 12,9% (289,4 млн долларов), сообщило министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Экспорт (сс) PublicDomainPictures

«Наша продукция поставляется в 43 страны мира. Наибольший объём приходится на Казахстан, Узбекистан, Латвию, Киргизию, Белоруссию», — прокомментировал заместитель председателя правительства области по агропромышленному комплексу Денис Ильин.

По официальным данным, основной прирост произошёл за счёт экспорта кондитерских изделий из сахара (рост на 12%), шоколада (на 13%) и чипсов (на 28,2%). Кроме того, в два раза вырос экспорт макаронных изделий и крепких спиртных напитков.