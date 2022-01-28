Улан-Удэ, , 08:56 — REGNUM В Бурятии суд удовлетворил требования прокуратуры о досрочном прекращении полномочий депутата городского совета Жаргала Цыбикова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Здание мэрии Улан-Удэ (сс) Аркадий Зарубин

Решение принято, как отмечается, в связи с несоблюдением запретов по статье «О противодействии коррупции». Суд также признал незаконным решение горсовета о досрочной отставке депутата по собственному желанию.

«Основанием для предъявления иска явилось непредоставление депутатом сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера за 2020 год в отношении несовершеннолетнего ребёнка, а также предоставление недостоверных сведений об имущественном положении в отношении себя и супруги», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, Жаргала Цыбикова ранее обвинили в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении вверенного имущества. В связи с этим он попросился в отставку по состоянию здоровья. В сентябре 2021 года депутаты одобрили его решение.

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