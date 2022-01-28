Иркутск, , 08:56 — REGNUM Перевод Байкала из «объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО» в статус «объект всемирного природного наследия под угрозой» преждевременен. Об этом сообщает телеграм-канал «Байкал» со ссылкой на заявление директора научно-исследовательского института биологии ИГУ Максима Тимофеева:

Байкал Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Во-первых, ситуация на Байкале вовсе не такая критическая как часто звучит в СМИ, и за пределами локальных зон интенсивной антропогенной нагрузки Байкалу ничего уж такого катастрофического не угрожает, экосистема вполне справляется с текущими нагрузками. Исключением выступают эффекты глобальных климатических изменений. Но на них ни ЮНЕСКО, ни уж тем более местные деятели повлиять, увы, неспособны.

Ну и, во-вторых, пользы для дела защиты Байкала от присвоения озеру уничижительного статуса нет никакой. Напротив, лишение статуса и уникальности бренда Байкала, только подхлестнёт текущее хаотическое и никак не контролируемое освоение территории, снимет риски для браконьерства и дальнейшего сброса отходов. Ни о какой глобальной экопрограмме, масштабных государевых и частных инвестпроектов (с соответствующими бенефициарами) речи уже идти не будет.

А вот текущий непрерывный и хаотичный процесс агрессивного захвата и освоения прибайкальских территорий, без контроля и подержания каких-либо экологических стандартов, он ведь только усилится. Логика простая, коли все «полимеры» про… трачены, статуса больше нет, то и чего теперь беспокоиться и защищать. Хватай всё, что осталось».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году России предстоит принять 45-ю сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО: она приурочена к 50-летнему юбилею Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия.

В связи со значительным ослаблением природоохранного режима озера Байкал и молчанием чиновников, ЮНЕСКО рассматривает вопрос об изменении статуса Байкала. «Священное море» рискует встать в один ряд с разрушенными террористами древними городами Ирака, Сирии и Ливии, а также тропическими лесами Латинской Америки, уничтожаемыми незаконной вырубкой и браконьерством.

Читайте также: ЮНЕСКО намеревается изменить статус Байкала