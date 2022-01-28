Екатеринбург, 28 января 2022, 08:56 — REGNUM В Екатеринбурге могут вернуть единый проездной. Произойдет это после повышения стоимости проезда в общественном транспорте региона, сообщил зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Николай Вахлов.

Льготный проездной
Льготный проездной
Gradkostroma.ru

По словам Вахлова уже разработан вариант введения проездного на четыре вида транспорта. Кроме того, комитет продумал вопрос пересадочных тарифов. Таких будет два — 30 и 60 минут. Последний будет включать в себя возможность проезда на метро, отметил чиновник. Вахлов также обратил внимание на то, что при расчете «Екартой» как и раньше будет действовать скидка на поездку.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость поездки в общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти до 32 рублей. Заседание Региональной энергетической комиссии, на которой определят новую стоимость проезда, пройдет 31 января.