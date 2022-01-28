Екатеринбург, 28 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге могут вернуть единый проездной. Произойдет это после повышения стоимости проезда в общественном транспорте региона, сообщил зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Николай Вахлов.

Gradkostroma.ru Льготный проездной

По словам Вахлова уже разработан вариант введения проездного на четыре вида транспорта. Кроме того, комитет продумал вопрос пересадочных тарифов. Таких будет два — 30 и 60 минут. Последний будет включать в себя возможность проезда на метро, отметил чиновник. Вахлов также обратил внимание на то, что при расчете «Екартой» как и раньше будет действовать скидка на поездку.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость поездки в общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти до 32 рублей. Заседание Региональной энергетической комиссии, на которой определят новую стоимость проезда, пройдет 31 января.