Вашингтон, 28 января, 2022, 08:54 — ИА Регнум. К продолжению переговоров с Россией и в двустороннем формате, и на площадках Североатлантического альянса (НАТО) и ОБСЕ готовы США. Об этом 28 января заявила на брифинге заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

«Россия получила ответы (США на предложения по гарантиям безопасности) вчера. Они сказали нам, что им нужно немного времени, чтобы их изучить. Так что теперь мяч на их стороне, но мы готовы к переговорам — в двустороннем формате, НАТО — Россия, ОБСЕ, как только они будут готовы», — сказала она.

Также заместитель госсекретаря США указала, что в настоящее время в Вашингтоне ожидают, что российская стороны изучит их ответы на свои предложения по гарантиям безопасности, а после этого — будет продолжать переговоры.

При этом Нуланд добавила, что США намерены использовать любую возможность для того, чтобы решить ситуацию с Россией путем дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что США своим ответом по гарантиям безопасности дают понять России, что готовы начать диалог, но по темам, которые имеют для РФ второстепенное значение.