Владикавказ, 28 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Транскавказскую магистраль (Транскам), соединяющую Россию и Южную Осетию, перекрыли утром 28 января из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии.

15.mchs.gov.ru На Транскавказской магистрали

«Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

В ведомстве призывают водителей отказаться от поездок по данному направлению, так как возникла угроза схода лавины. О возобновлении движения будет выпущено отдельное сообщение.

Напомним, Транскам — это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. Зимой трассу из-за непогоды могут перекрывать на несколько дней.