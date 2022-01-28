Уфа, , 08:56 — REGNUM Тело новорожденного ребенка обнаружили на мусороперерабатывающем комплексе в башкирском г. Мелеузе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Мусороперерабатывающий завод Kristian Bjornard

Сообщается, что по данному факту следователи организовали проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии осудили по делу о насилии над детьми.