В Башкирии обнаружили тело новорожденного ребенка
Уфа, 28 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Тело новорожденного ребенка обнаружили на мусороперерабатывающем комплексе в башкирском г. Мелеузе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
Kristian Bjornard
Мусороперерабатывающий завод
Сообщается, что по данному факту следователи организовали проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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