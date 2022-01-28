Уфа, 28 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Тело новорожденного ребенка обнаружили на мусороперерабатывающем комплексе в башкирском г. Мелеузе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Kristian Bjornard Мусороперерабатывающий завод

Сообщается, что по данному факту следователи организовали проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии осудили по делу о насилии над детьми.