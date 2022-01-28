Салехард, 28 января, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В столице Ямала Салехарде с 29 февраля 2022 года откроется выставка произведений великого русского пейзажиста Ивана Шишкина. Об этом сообщается на сайте музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.

Иван Шишкин. Осенний лес. 1876

Экспозицию привезли в Салехард из Татарии в честь 190-летия со дня рождения художника.

Иван Шишкин вошёл в истории русского и мирового искусства лиричными пейзажами, самый известный из которых «Утро в сосновом лесу». Его картины притягательны своей поэтичностью и своеобразием тем и сюжетов.

В Государственном музее изобразительных искусств в Казани хранится третья, после Третьяковской галереи и Русского музея, коллекция живописи и графики Ивана Шишкина. Собрание предоставляет возможность проследить эволюцию творчества художника: от ранних работ, созданных в период обучения в Императорской Академии художеств, до зрелых произведений последних лет жизни. На Ямал привезли 70 шедевров.

Отмечается, что возможность экспонировать в Салехарде подлинные работы художника появилась у казанского музея благодаря национальному проекту «Культура». Выставка уникальных пейзажей Ивана Шишкина будет работать в музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского до 1 апреля 2022 года.