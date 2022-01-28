Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонных переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским пообещал помочь экономике этой страны, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

США — Украина, деньги Иван Юдинцев © ИА REGNUM

«Байден отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине более полумиллиарда долларов для развития и гуманитарной помощи в прошлом году и изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки», — сообщили в пресс-службе.

Также глава Белого дома выразил одобрение Вашингтоном усилий по урегулированию конфликта в нормандском формате, выразив надежду, что состоявшиеся 26 января переговоры помогут снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили введение против России новых санкций.

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