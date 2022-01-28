Сысерть, Свердловская область, 28 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Сысерти Свердловской области, на родине Павла Бажова, установили бюст писателя. Открытие приурочили к 143-летию со дня рождения Бажова. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Павел Бажов

Автором бюста стал скульптор Александр Белоносов. По его словам, установка памятника в Сысерти — это вклад в культурное развитие общества. Скульптор отметил, что новым объектом культуры смогут любоваться не только местные жители, но и туристы, которые часто приезжают на экскурсии в небольшой уральский город.

Отметим, наследие писателя до сих пор помнят и любят. В Свердловской области 2019 год объявили Годом Бажова. Тогда исполнилось 140 лет со дня рождения автора «Уральских сказов».