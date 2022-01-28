Тбилиси, 28 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял в Тбилиси Питера Шпулера, владельца и главу совета директоров швейцарской компании Stadler Rail, которая занимается производством поездов. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Высокоскоростной поезд

Сообщается, что руководство компании рассматривает возможность создать в Грузии завод по сбору и ремонту поездов. Стороны также обсудили деловую среду в стране и возможности поставок из неё на другие рынки.

«Было отмечено, что правительство приложит максимальные усилия для поддержки этих инвестиций», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что компания Stadler Rail рассматривает возможность открытия завода в Грузии с 2018 года. Планируется, что через торговые маршруты, проходящие через страну, поезда будет удобно реализовывать в регионе.