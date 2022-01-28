Южно-Сахалинск, 28 января, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Программа социально значимых рейсов единой дальневосточной авиакомпании в 2022 году увеличится до 36 маршрутов — 27 января в Южно-Сахалинске под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева состоялось обсуждение вопросов региональной авиации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Сахалина.

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«Перед авиакомпанией стоят достаточно амбициозные цели. В два раза должны быть увеличены объёмы перевозки пассажиров на Дальнем Востоке к 2025 году. Компания уже сейчас приносит пользу дальневосточникам. Вводятся новые авиамаршруты. Планируется обновить авиационный флот за счёт судов российского производства. В создании авиакомпании «Аврора» приняли участие все 11 регионов ДФО», — открыл совещание Юрий Трутнев.

В рамках программы за четыре с половиной месяца 2021 года было выполнено 1934 рейса по 20 межрегиональным маршрутам, которыми воспользовались почти 70 тыс. пассажиров. Жители нескольких дальневосточных регионов получили возможность прямыми рейсами добраться в другой субъект Дальнего Востока.

«В 2022 году программа социально значимых рейсов расширена до 36 маршрутов, за год будет выполнено более 7 тысяч рейсов и воспользоваться ими смогут до 250 тысяч пассажиров. По 27 направлениям рейсы выполняются уже сейчас, рейсы по остальным девяти направлениям планируется запустить в рамках летнего расписании и начать продажи авиабилетов уже в феврале», — рассказал о планах гендиректор «Авроры» Константин Сухоребрик.

Запланировано поступление четырёх новых самолетов Sukhоi SuperJet 100, которые будут использоваться для выполнения рейсов по социально значимым маршрутам.

Обсуждался вопрос субсидирования лизинга поставки отечественных воздушных судов для обновления авиапарка компании.

«Нужно сделать авиапарк однотипным, чтобы организовать обслуживание на ещё более высоком уровне, сделать перелёты надёжными. Эта работа в правительстве РФ будет продолжаться», — добавил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев уверен, что новые налоговые преференции помогут освоить Курилы и это принесёт пользу экономике Дальнего Востока и всей страны. Новый закон позволит создать промышленные, туристические и социальные объекты, рабочие места и принесёт пользу людям, заявил 27 января в ходе рабочей поездки на Сахалин полпред президента.