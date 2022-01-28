Иркутск, 28 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Иркутской области возбудили ещё одно уголовное дело в связи с нарушениями, связанными с обеспечением жильём лиц из числа детей-сирот. Подробности сегодня, 28 января, сообщает прокуратура региона.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Установлено, что в 2021 году министерством имущественных отношений были заключены 36 госконтрактов на покупку жилых помещений с одним индивидуальным предпринимателем на сумму более 90 млн рублей.

«Вместе с тем, предметом контракта являлись квартиры, которые фактически на праве собственности у данного поставщика отсутствовали, как и полномочие на распоряжение ими» — пресс-служба надзорного ведомства.

По информации прокуратуры, чиновники предварительно не проверили квартиры и не отказались от заключения контрактов. Впоследствии контракты были расторгнуты из-за невозможности их исполнить.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одно уголовное дело по факту халатности в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей было возбуждено в начале января 2022 года: установлено неосвоение выделенных денежных средств в полном объеме, что привело к необеспечению жильем лиц из числа детей-сирот, недостижению целевых показателей и возврату в бюджет 279 млн рублей.

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