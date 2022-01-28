Токио, 28 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Проект проведения доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» официально представила японская медицинская организация Hibiya Kokusai Clinic. Об этом 28 января сообщает пресс-служба посольства России в Токио в своём Facebook.

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В посольстве РФ в Японии состоялась пресс-конференция, на которой присутствовали посол России в Японии Михаил Галузин и представители руководства Hibiya Kokusai Clinic К.Косака и А. Судзуки. Представители японской медицинской организации акцентировали преимущества российских аденовирусных вакцин и признали их авторитет в международном медицинском сообществе, подтверждённый многочисленными исследованиями и публикациями в авторитетных изданиях, в том числе в журнале The Lancet.

В опубликованном пресс-релизе клиники сказано, что «вакцинация российскими препаратами проводится в рамках доклинических испытаний по запросу пациентов с целью подтверждения медиками их эффективности». При этом прививка будет платной и не будет считаться вакцинацией человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии официально одобрен препарат компании Pfizer для вакцинации от коронавируса детей от пяти до 12 лет.