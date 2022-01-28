Брюссель, , 08:45 — REGNUM В случае якобы возможного «вторжения» России на Украину Европейский союз рассматривает все варианты введения новых антироссийских санкций. Об этом 27 января заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире американского телеканала CNN.

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хочу ясно дать понять: мы не исключаем ничего. Все (варианты санкций против РФ) рассматриваются», — сказала она в ответ на вопрос о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2» (СП-2).

Также глава Еврокомиссии отметила, что в случае «вторжения» России на Украину Москву ожидают «масштабные последствия и жестокие издержки» и добавила, что Евросоюз является наиболее крупным российским торговым партнером и самым крупным инвестором РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили введение против России новых санкций.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.