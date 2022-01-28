Сеул, 28 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В 2021 году индекс промышленного производства в Южной Корее вырос за год на 4,8%, до 112,5 пунктов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя оказались самыми высокими с 2010 года, когда индекс вырос на 6,5%.

Производство в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности увеличилось на 6,9%, а производство в сфере услуг — на 4,3%.

Розничные продажи, отражающие тенденции потребления, также выросли на 5,5%, а инвестиции в производственные мощности — на 9%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.