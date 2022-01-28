Челябинск, 28 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Челябинской области начинается проверка достигнутых результатов региональной госпрограммы «Цифровая экономика». Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

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Объектом контроля в данном случае является региональное министерство информационных технологий, связи и цифрового развития. В рамках проверки предстоит проанализировать достаточность мер госполитики, качество реализации программы «Цифровая экономика», а также реализуемость, риски и результаты достижения целей этой госпрограммы.

Как сообщало ИА REGNUM, также ранее КСП начала проверку областного минэкономики. regnum.ru/news/3485154.html