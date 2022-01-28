Москва, 28 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В столице стартовал конкурс «Педагоги года Москвы». В 2022 году он пройдет в обновлённом формате, сообщается на портале мэра столицы.

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Конкурс профмастерства для педагогов теперь включает в себя пять треков: «Учитель года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Дефектолог года Москвы» и «Педагогический старт».

Благодаря изменению формата конкурса получить общественное признание сможет каждый столичный педагог. Конкур пройдёт в четыре этапа. Лучших учителей и воспитателей Москвы определят до конца учебного года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Минпросвещения и Минспорта РФ запустят конкурс среди учителей физической культуры.

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