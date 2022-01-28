Кишинёв, , 08:40 — REGNUM В Молдавии в течение суток 27 января в ходе 17 065 исследований выявили 5366 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 428 934 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 376 491 человека, в том числе 1618 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 2830 пациентов с COVID-19, в том числе 36 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 600 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 20 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 6199 заражений коронавирусом в результате проведения 19 808 тестов. Врачи выписали за сутки 1694 человека, умерли 16 пациентов с COVID-19.