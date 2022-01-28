Иркутск, , 08:39 — REGNUM В Иркутске вынесли приговор теперь уже бывшему начальнику отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Как сообщает СУ СК РФ по региону, за взятку в размере 250 и 450 тысяч рублей, которую чиновник получил 2019 году за общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту канализационных сетей на ул. Якоби и строительству сетей водоснабжения на ул. Владимирской и ул. Карьерной, суд приговорил к условному сроку.

«Приговором Октябрьского районного суда г. Иркутска подсудимый признан виновным. С учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на протяжении 5 лет», — пояснили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года за аналогичные действия генеральный директор ООО «Восход» передал через посредника денежные средства в размере 450 тысяч рублей начальнику отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда КГО администрации г. Иркутска.

В июне 2020 года в администрации Иркутска, в подрядной организации, а также по местам жительства обвиняемых, проведены обыски, в ходе которых изъято более трёх млн рублей, а также исполнительная документация, акты приемки работ.

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