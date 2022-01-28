Бичурский район, Бурятия, , 08:39 — REGNUM Верховный суд Бурятии рассмотрит дело против 22-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве двух человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Молоток (сс) CWitte

Обвиняемый проживал в селе Слобода Бичурского района. По версии следствия, 8 марта 2021 года он вместе с матерью и её сожителем пришёл в гости к односельчанину, где они начали отмечать праздник. К вечеру на фоне алкогольного опьянения обвиняемый поссорился с сожителем матери, переросшая в избиение мужчины.

«Затем молодой человек причинил телесные повреждения хозяину дома, который пытался успокоить его. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

На следующее утро молодой человек уехал в соседнее село, откуда позвонил в полицию, сообщив о происшествии. При этом он представился другим именем. Впрочем, чуть позже он был изобличён и задержан.

К настоящему времени расследование уголовного дела, возбуждённого за убийство двух лиц завершено. Документы направлены в суд.

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