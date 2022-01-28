Варшава, 28 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. 27 января Сейм Польши большинством голосов депутатов принял резолюцию о солидарности Варшавы с Украиной. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В документе выражено, что «Польша поддерживает Украину в ее устремлении присоединиться к западным организациям, а также в ее противостоянии с Россией». Кроме того, там содержатся призывы к странам-членам НАТО и ЕС «поддержать Украину в условиях возможной агрессии России».

Принятие документа поддержали 456 депутатов, трое не участвовали в голосовании. Против выступил лишь один депутат — Гжегож Браун, представляющий крайне правую партию «Конфедерация».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».