Грозный, , 08:37 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление Госдепартамента США, в котором прозвучал призыв к нему освободить всех незаконно задержанных и прекратить преследование «инакомыслящих». Кадыров отметил что в США, очевидно, не в курсе, какими полномочиями обладает руководитель субъекта РФ. Задерживать людей, судить их и освобождать не во власти главы Чечни, напомнил Кадыров, эти функции возложены на федеральные структуры власти.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я ожидал более толкового заявления, а оказалось, что авторы обращения Госдепа еще те невежды, которые не разбираются в том, какие полномочия у главы субъекта Российской Федерации и какие структуры ему подчиняются, а какие — нет. МВД, Прокуратура, Следственный комитет, ФСБ и другие — это региональные управления федеральных структур, находящиеся в подчинении у федерального центра, то бишь Кремля. Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить. Вы там с ума что ли сошли у себя в Штатах?» — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором призвал главу Чечни Рамзана Кадырова освободить Зарему Мусаеву — супругу экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. В обращении также говорится о необходимости российских властей привлечь к ответственности всех причастных к нарушению прав человека в Чечне.

Читайте также: Госдеп США призвал Кадырова прекратить преследование «инакомыслящих»