Каракас, 28 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что законное отклонение Национальным избирательным советом (НИС) прошения о проведении референдума по вопросу о досрочном отзыве президента страны помогло справиться с попытками навязать Боливарианской Республике параллельное правительство. Об этом Мадуро написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

Николас Мадуро «Нам удалось преодолеть попытки навязать в Венесуэле параллельное правительство. Теперь перед институтами и властями страны стоит задача справедливо компенсировать ущерб, нанесённый Народу санкциями, блокадами и призывами к имперскому вмешательству. Справедливость!»

Для организации референдума за отставку Мадуро оппозиции было необходимо в течение 12 часов собрать в каждом регионе подписи не менее 20% зарегистрированных избирателей — порядка 4,3 млн граждан. По данным НИС, за проведение референдума было подано всего 42 421 заявление.

Отмечается, что явка на избирательные участки была чрезвычайно низкой. При этом оппозиционное «Движение венесуэльцев за референдум об отставке», инициировавшее процедуру, требует отмены результатов сбора подписей, ссылаясь на нарушения в процессе подготовки.

Напомним, в соответствии с конституционной нормой, в течение периода, на который избрано должностное лицо, допускается подача только одного запроса об отзыве.

Как сообщало ИА REGNUM, прошение о проведении референдума по вопросу отставки президента Николаса Мадуро отклонено НИС Венесуэлы из-за того, что авторы инициативы не смогли собрать достаточное количество подписей в поддержку указанного заявления.

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